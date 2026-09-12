Jeu d’enquête « L’assassin des Macchabées », Autre lieu, Genève
samedi 12 septembre 2026 · Autre lieu · Genève
Informations pratiques
Jeu d’enquête « L’assassin des Macchabées » Samedi 12 septembre, 17h00 Autre lieu
CHF 15.- par enfant, CHF 25.- par adulte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T17:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T17:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:00:00+02:00
Les Grandes Affaires – Épisode 1 : L’Assassin des Macchabées
Au petit matin, le corps de Gabriel Morel, historien spécialiste du patrimoine genevois, est retrouvé sans vie dans la chapelle des Macchabées. L’assassin a pris la fuite, mais il a laissé derrière lui suffisamment d’indices pour permettre aux enquêteurs de reconstituer son parcours. La Police judiciaire fait appel à vous pour reprendre l’enquête et identifier le meurtrier.
En équipe, parcourez les ruelles de la Vieille-Ville de Genève, observez les moindres détails, analysez les pièces du dossier d’investigation et exploitez les outils mis à votre disposition pour éliminer les suspects un à un. Chaque indice découvert vous rapprochera un peu plus de la vérité.
Entre Cluedo grandeur nature, jeu de piste et escape game en extérieur, cette expérience captivante vous invite à découvrir le patrimoine genevois sous un angle inédit, tout en menant une véritable enquête criminelle.
Serez-vous capable de résoudre l’Affaire des Macchabées avant que le dossier ne soit définitivement classé ?
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.lemanexperiences.com/grand-public/jeu-enquete-assassin-des-macchabees »}]
La série « Les Grandes Affaires » arrive à Genève avec une première enquête criminelle grandeur nature qui vous plonge au cœur d’une affaire aussi mystérieuse que captivante.
Léman Expériences
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