Informations pratiques

Font-Romeu-Odeillo-Via

JEU DES NINS JEUDI 20 AOÛT

1 Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20 11:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Partez à la conquête de la planète en famille ! Ce jeu de piste estival mêle devinettes, petits calculs, QCM et mots fléchés sur le thème de l’environnement. Une aventure ludique et éducative pour apprendre à protéger la nature tout en s’amusant ensemble.

Gratuit En famille Dès 6 ans 15 pers. max. Inscription à l’Office de Tourisme

Notre avis Une activité fun et intelligente pour apprend

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1 Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

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English :

Set out to conquer the planet with your family! This summer scavenger hunt combines riddles, simple math problems, multiple-choice questions, and word searches, all centered around the environment. A fun and educational adventure to learn how to protect nature while having fun together.

Free For families Ages 6 and up Max. 15 people Register at the Tourist Office

Our take: A fun and smart activity to learn

L’événement JEU DES NINS JEUDI 20 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-27 par OT DE FONT ROMEU