Jeu des portraits et masques | Atelier avec Anne-Catherine Faucher Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris
Jeu des portraits et masques | Atelier avec Anne-Catherine Faucher Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris mercredi 27 mai 2026.
Lors de cet atelier, les enfants deviendront tour à tour observateurs, enquêteurs et artistes.
Au programme : un grand jeu d’observation, des devinettes et des métamorphoses amusantes en essayant différents visages… avant de créer son propre masque.
Et bien sûr, des histoires à écouter pour prolonger ce voyage.
Jeu des portraits est paru à l’origine en 1934 et est édité en fac-similé par l’association des Amis du Père Castor.
Le mercredi 27 mai | 14h30
À partir de 5 ans
sur inscription
Durée : 1h30
En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse
À l’occasion du festival Quartier du livre, crée ton masque inspiré du livre Jeu des Portraits, édité par Les Amis du Père Castor
Le mercredi 27 mai 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Public enfants. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T17:30:00+02:00
fin : 2026-05-27T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T14:30:00+02:00_2026-05-27T16:00:00+02:00
Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris
+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/
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