Jeu des portraits et masques | Atelier avec Anne-Catherine Faucher Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Lors de cet atelier, les enfants deviendront tour à tour observateurs, enquêteurs et artistes.

Au programme : un grand jeu d’observation, des devinettes et des métamorphoses amusantes en essayant différents visages… avant de créer son propre masque.

Et bien sûr, des histoires à écouter pour prolonger ce voyage.

Jeu des portraits est paru à l’origine en 1934 et est édité en fac-similé par l’association des Amis du Père Castor.

Le mercredi 27 mai | 14h30 À partir de 5 ans

sur inscription

Durée : 1h30

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À l’occasion du festival Quartier du livre, crée ton masque inspiré du livre Jeu des Portraits, édité par Les Amis du Père Castor

Le mercredi 27 mai 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Public enfants. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-27T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T14:30:00+02:00_2026-05-27T16:00:00+02:00

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

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