Jeu du Loup-Garou – 22/7, Médiathèque Le Fil, Hellemmes
mercredi 22 juillet 2026 · Médiathèque Le Fil · Hellemmes
Informations pratiques
Jeu du Loup-Garou – 22/7 Mercredi 22 juillet, 10h00 Médiathèque Le Fil Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T11:30:00+02:00
Prêt(e) à bluffer, enquêter et démasquer les loups-garous ? Rejoignez-nous pour une partie pleine de suspense et de stratégie !
- Mercredi 22 juillet
- De 10h à 11h30
- Médiathèque Le Fil
- À partir de 10 ans
- Sur inscription à la Médiathèque, 48 rue Faidherbe, 03 20 56 93 38
Venez en famille ou entre amis… mais méfiez-vous des apparences !
Tout sur l’été à Hellemmes : https://hellemmes.fr/Actualites/L-heure-d-ete
Médiathèque Le Fil 48 rue Faidherbe 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://hellemmes.fr/Actualites/L-heure-d-ete »}]
Le jeu du Loup-Garou ! c’est le mercredi 22 juillet à la médiathèque Le Fil !