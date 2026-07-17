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Jeu du Loup-Garou – 22/7, Médiathèque Le Fil, Hellemmes

mercredi 22 juillet 2026 · Médiathèque Le Fil · Hellemmes

Jeu du Loup-Garou – 22/7, Médiathèque Le Fil, Hellemmes

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
Médiathèque Le Fil
Adresse
48 rue Faidherbe 59260 Hellemmes
Ville
59260 Hellemmes
Département
Nord

Jeu du Loup-Garou – 22/7 Mercredi 22 juillet, 10h00 Médiathèque Le Fil Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T11:30:00+02:00

Prêt(e) à bluffer, enquêter et démasquer les loups-garous ? Rejoignez-nous pour une partie pleine de suspense et de stratégie !

  • Mercredi 22 juillet
  • De 10h à 11h30
  • Médiathèque Le Fil
  • À partir de 10 ans
  • Sur inscription à la Médiathèque, 48 rue Faidherbe, 03 20 56 93 38

Venez en famille ou entre amis… mais méfiez-vous des apparences !
Tout sur l’été à Hellemmes : https://hellemmes.fr/Actualites/L-heure-d-ete

Médiathèque Le Fil 48 rue Faidherbe 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://hellemmes.fr/Actualites/L-heure-d-ete »}]
Le jeu du Loup-Garou ! c’est le mercredi 22 juillet à la médiathèque Le Fil !

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