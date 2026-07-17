Jeu du Loup-Garou – 22/7, Médiathèque Le Fil, Hellemmes

Informations pratiques

Jeu du Loup-Garou – 22/7 Mercredi 22 juillet, 10h00 Médiathèque Le Fil Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T11:30:00+02:00

Prêt(e) à bluffer, enquêter et démasquer les loups-garous ? Rejoignez-nous pour une partie pleine de suspense et de stratégie !

Mercredi 22 juillet

De 10h à 11h30

Médiathèque Le Fil

À partir de 10 ans

Sur inscription à la Médiathèque, 48 rue Faidherbe, 03 20 56 93 38

Venez en famille ou entre amis… mais méfiez-vous des apparences !

Tout sur l’été à Hellemmes : https://hellemmes.fr/Actualites/L-heure-d-ete

Médiathèque Le Fil 48 rue Faidherbe 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://hellemmes.fr/Actualites/L-heure-d-ete »}]

Le jeu du Loup-Garou ! c’est le mercredi 22 juillet à la médiathèque Le Fil !