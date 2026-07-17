Kili Kili – Petits et grands héros – 21/7, Médiathèque Le Fil, Hellemmes

Informations pratiques

Kili Kili – Petits et grands héros – 21/7 Mardi 21 juillet, 10h00 Médiathèque Le Fil Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T10:45:00+02:00

Fin : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T10:45:00+02:00

Dans le cadre de L’Heure d’été et de Partir en Livre, les enfants sont invités à partager un moment ludique autour des héros, petits et grands.

À partir de 4 ans

Médiathèque Le Fil – 48 rue Faidherbe

Sur inscription auprès de la médiathèque au 03 20 56 93 38.

Découvrez tout le programme de L’Heure d’été : https://hellemmes.fr/Actualites/L-heure-d-ete

Médiathèque Le Fil 48 rue Faidherbe 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 56 93 38 »}] [{« link »: « https://hellemmes.fr/Actualites/L-heure-d-ete »}]

Rendez-vous mardi 21 juillet, de 10h à 10h45, à la médiathèque Le Fil (48 rue Faidherbe) pour une animation pleine d’histoires et de découvertes !