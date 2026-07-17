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Kili Kili – Petits et grands héros – 21/7, Médiathèque Le Fil, Hellemmes

mardi 21 juillet 2026 · Médiathèque Le Fil · Hellemmes

Kili Kili – Petits et grands héros – 21/7, Médiathèque Le Fil, Hellemmes

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Médiathèque Le Fil
Adresse
48 rue Faidherbe 59260 Hellemmes
Ville
59260 Hellemmes
Département
Nord

Kili Kili – Petits et grands héros – 21/7 Mardi 21 juillet, 10h00 Médiathèque Le Fil Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T10:45:00+02:00
Fin : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T10:45:00+02:00

Dans le cadre de L’Heure d’été et de Partir en Livre, les enfants sont invités à partager un moment ludique autour des héros, petits et grands.

  • À partir de 4 ans
  • Médiathèque Le Fil – 48 rue Faidherbe
  • Sur inscription auprès de la médiathèque au 03 20 56 93 38.

Découvrez tout le programme de L’Heure d’été : https://hellemmes.fr/Actualites/L-heure-d-ete

Médiathèque Le Fil 48 rue Faidherbe 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 56 93 38 »}] [{« link »: « https://hellemmes.fr/Actualites/L-heure-d-ete »}]
Rendez-vous mardi 21 juillet, de 10h à 10h45, à la médiathèque Le Fil (48 rue Faidherbe) pour une animation pleine d’histoires et de découvertes !

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