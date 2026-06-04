Anizy-le-Grand

Jeu -Exposition Interactive : Étincelles Enquête à Libertyland(es)

7 bis Rue de l’Aigle Noir Anizy-le-Grand Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-07-01

Rendez-vous aux horaires d’ouverture de la médiathèque tout l’été à à la Médiathèque d’Anizy-le-Grand Les Feuillets d’Hermione .

Au programme

Menez l’enquête dans un festival de musique au cœur des Landes ! Dans la peau d’un bénévole, partez à la recherche d’une chanteuse mystérieusement disparue. Entre indices à décrypter, décisions à prendre et menace d’incendie, chaque étape vous rapproche de la vérité.

à partir de 11 ans.

Tarifs Gratuit

Informations par mail mediatheque@anizylegrand.fr

Rendez-vous aux horaires d’ouverture de la médiathèque tout l’été à à la Médiathèque d’Anizy-le-Grand Les Feuillets d’Hermione .

Au programme

Menez l’enquête dans un festival de musique au cœur des Landes ! Dans la peau d’un bénévole, partez à la recherche d’une chanteuse mystérieusement disparue. Entre indices à décrypter, décisions à prendre et menace d’incendie, chaque étape vous rapproche de la vérité.

à partir de 11 ans.

Tarifs Gratuit

Informations par mail mediatheque@anizylegrand.fr .

7 bis Rue de l’Aigle Noir Anizy-le-Grand 02320 Aisne Hauts-de-France mediatheque@anizylegrand.fr

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English :

Visit the Médiathèque d?Anizy-le-Grand during opening hours all summer long? Les Feuillets d?Hermione?

On the program:

Investigate a music festival in the heart of the Landes region! Playing the role of a volunteer, go in search of a singer who has mysteriously disappeared. With clues to decipher, decisions to make and the threat of fire, each step brings you closer to the truth.

ages 11 and up.

Price Free

Information by e-mail: mediatheque@anizylegrand.fr

L’événement Jeu -Exposition Interactive : Étincelles Enquête à Libertyland(es) Anizy-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cœur de Picard