Jeu : les sorciers de Nestier, Mairie, Nestier

Informations pratiques

Jeu : les sorciers de Nestier Samedi 19 septembre, 18h00 Mairie Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sur réservation. Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

La nuit, d’étranges phénomènes se produisent à Nestier. On raconte que du bétail aurait été ensorcelé et que des feux follets apparaîtraient sur le mont Arès. Chaque matin, un habitant est retrouvé plongé dans un sommeil léthargique, incapable de se lever.

Le juge de paix ne croit pas aux superstitions, mais les faits sont troublants : des sorciers ou des sorcières se cacheraient parmi les habitants. Respectables citoyens le jour, ils s’éclipseraient la nuit pour jeter leurs sorts.

Un commissaire a été envoyé sur place pour mener l’enquête et découvrir qui, dans le village, est ami ou ennemi. Pour résoudre ce mystère, il compte sur la participation de tous.

Libre adaptation du jeu « Les Loups-Garous de Thiercelieux ».

Réservation obligatoire au 05 62 99 21 30.

reservation@neste-barousse.fr

Mairie 20 Devant du Village, 65150 Nestier Nestier 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 99 21 30 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@neste-barousse.fr »}] [{« link »: « mailto:reservation@neste-barousse.fr »}]

La nuit, il se passe d’étranges choses à Nestier. On parle de bétail ensorcelé, de feux follets sur le Mont-Arès… Chaque matin, un habitant est retrouvé plongé dans un sommeil léthargique, de se Le…

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