Nestier

NESTIVAL 2026

aux Ôcybelles NESTIER Nestier Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le Nestival, le plus grand des petits festivals pyrénéens, est de retour les 17 et 18 juillet 2026 à Nestier aux Ôcybelles au pied de la Neste.

Ne manquez pas ce tour du monde musical de 48h à petits prix et à proximité immédiate de l’espace de baignade naturelle des Ôcybelles.

Prévente sur HelloAsso 13€ la soirée

Toutes les infos et le programme sur www.nestival.fr

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aux Ôcybelles NESTIER Nestier 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie pomegranatesounds@gmail.com

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English :

Nestival, the biggest of the small Pyrenean festivals, is back on July 17 and 18, 2026 in Nestier aux Ôcybelles at the foot of the Neste.

Don’t miss this 48-hour musical world tour at low prices and right next to the Ôcybelles natural swimming area.

Presale on HelloAsso: 13? per evening

All info and program at: www.nestival.fr

L’événement NESTIVAL 2026 Nestier a été mis à jour le 2026-05-25 par OT de Neste-Barousse|CDT65