NESTIVAL 2026 aux Ôcybelles Nestier
NESTIVAL 2026 aux Ôcybelles Nestier samedi 18 juillet 2026.
Nestier
NESTIVAL 2026
aux Ôcybelles NESTIER Nestier Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le Nestival, le plus grand des petits festivals pyrénéens, est de retour les 17 et 18 juillet 2026 à Nestier aux Ôcybelles au pied de la Neste.
Ne manquez pas ce tour du monde musical de 48h à petits prix et à proximité immédiate de l’espace de baignade naturelle des Ôcybelles.
Prévente sur HelloAsso 13€ la soirée
Toutes les infos et le programme sur www.nestival.fr
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aux Ôcybelles NESTIER Nestier 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie pomegranatesounds@gmail.com
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English :
Nestival, the biggest of the small Pyrenean festivals, is back on July 17 and 18, 2026 in Nestier aux Ôcybelles at the foot of the Neste.
Don’t miss this 48-hour musical world tour at low prices and right next to the Ôcybelles natural swimming area.
Presale on HelloAsso: 13? per evening
All info and program at: www.nestival.fr
L’événement NESTIVAL 2026 Nestier a été mis à jour le 2026-05-25 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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