LES ESTIVALS DU MONT ARES NESTIER Nestier

Informations pratiques

Nestier

LES ESTIVALS DU MONT ARES

NESTIER MONASTERE DU MONT D ARES Nestier Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Ce mercredi 12 Aout ont lieu Lles Estivales du Mont Ares avec soirée de concerts pop rock ! Au programme, à partir de 19h, Daniele et les 7 nains, Tommy & Co et enfin Dj Julio Red.

Tarif 12€ / Restauration et bar sur place.

.

NESTIER MONASTERE DU MONT D ARES Nestier 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 63 01 33 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This Wednesday, August 12, the Mont Ares Summer Festival takes place, featuring an evening of pop and rock concerts! On the lineup, starting at 7 p.m., Daniele and the 7 Dwarfs, Tommy & Co, and finally DJ Julio Red.

Admission: 12? / Food and drinks available on site.

L’événement LES ESTIVALS DU MONT ARES Nestier a été mis à jour le 2026-07-31 par OT de Neste-Barousse|CDT65