LES ESTIVALS DU MONT ARES NESTIER Nestier
mercredi 12 août 2026 · NESTIER · Nestier
Informations pratiques
Nestier
LES ESTIVALS DU MONT ARES
NESTIER MONASTERE DU MONT D ARES Nestier Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Ce mercredi 12 Aout ont lieu Lles Estivales du Mont Ares avec soirée de concerts pop rock ! Au programme, à partir de 19h, Daniele et les 7 nains, Tommy & Co et enfin Dj Julio Red.
Tarif 12€ / Restauration et bar sur place.
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NESTIER MONASTERE DU MONT D ARES Nestier 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 63 01 33 60
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English :
This Wednesday, August 12, the Mont Ares Summer Festival takes place, featuring an evening of pop and rock concerts! On the lineup, starting at 7 p.m., Daniele and the 7 Dwarfs, Tommy & Co, and finally DJ Julio Red.
Admission: 12? / Food and drinks available on site.
L’événement LES ESTIVALS DU MONT ARES Nestier a été mis à jour le 2026-07-31 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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