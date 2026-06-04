Les petites bêtes et observation des cigognes NESTIER Nestier

Nestier

Les petites bêtes et observation des cigognes

NESTIER Lerle Nestier Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14 20:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Balade en soirée autour du lac pour découvrir les petites bêtes de la prairie, observer les cigognes et atelier bricolage, avec Christine, accompagnatrice en montagne.

Pique-nique non inclus.

RDV aux Ocybelles à 18h jusqu’à 20h.

À partir de 5 ans

Tarif 20€/personne

Réservations obligatoires 06 71 98 58 77 ou chris.randonature@gmail.com

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NESTIER Lerle Nestier 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 98 58 77 chris.randonature@gmail.com

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English :

Evening stroll around the lake to discover the little creatures of the meadow, stork watching and arts and crafts workshop, with mountain guide Christine.

Picnic not included.

Meet at Les Ocybelles from 6pm to 8pm.

Ages 5 and up

Price: 20€/person

Reservations essential: 06 71 98 58 77 or chris.randonature@gmail.com

L’événement Les petites bêtes et observation des cigognes Nestier a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Neste-Barousse|CDT65