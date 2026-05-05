Balade patrimoine et paysage rdv devant l’église Nestier
Balade patrimoine et paysage rdv devant l’église Nestier vendredi 31 juillet 2026.
Nestier
Balade patrimoine et paysage
rdv devant l’église NESTIER Nestier Hautes-Pyrénées
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Laissez-vous conter l’histoire de Nestier et d’Hautaget au cours d’une balade accompagnée, entre les deux villages.
Rdv devant l’église
Durée 2h30
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rdv devant l’église NESTIER Nestier 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30
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English :
Learn about the history of Nestier and Hautaget on a guided walk between the two villages.
Rdv in front of the church
Duration: 2h30
L’événement Balade patrimoine et paysage Nestier a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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