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Balade patrimoine et paysage rdv devant l’église Nestier

Balade patrimoine et paysage rdv devant l’église Nestier vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : rdv devant l'église

Adresse : NESTIER

Ville : 65150 Nestier

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 Tarif enfant

Nestier

Balade patrimoine et paysage

rdv devant l’église NESTIER Nestier Hautes-Pyrénées

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Laissez-vous conter l’histoire de Nestier et d’Hautaget au cours d’une balade accompagnée, entre les deux villages.
Rdv devant l’église
Durée 2h30
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rdv devant l’église NESTIER Nestier 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30 

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English :

Learn about the history of Nestier and Hautaget on a guided walk between the two villages.
Rdv in front of the church
Duration: 2h30

L’événement Balade patrimoine et paysage Nestier a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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