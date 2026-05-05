Nestier

Balade patrimoine et paysage

rdv devant l’église NESTIER Nestier Hautes-Pyrénées

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 09:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Laissez-vous conter l’histoire de Nestier et d’Hautaget au cours d’une balade accompagnée, entre les deux villages.

Rdv devant l’église

Durée 2h30

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rdv devant l’église NESTIER Nestier 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30

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English :

Learn about the history of Nestier and Hautaget on a guided walk between the two villages.

Rdv in front of the church

Duration: 2h30

L’événement Balade patrimoine et paysage Nestier a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65