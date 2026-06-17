SOPHRO’balade Lac de NESTIER NESTIER Nestier

Nestier

SOPHRO’balade Lac de NESTIER

NESTIER LAC DE NESTIER Nestier Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24 16:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Au fil d’une marche accessible à tous, nous alternerons des exercices de sophrologie, de respiration et de visualisation pour apaiser le corps, le cœur et l’esprit

Et si vous vous accordiez une parenthèse de sérénité en pleine nature ?

Les places sont limitées, pensez à réserver !

15€

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NESTIER LAC DE NESTIER Nestier 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 67 85 64 48 alice.fevre@outlook.fr

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English :

During a walk that’s accessible to everyone, we’ll alternate between sophrology, breathing, and visualization exercises to soothe the body, heart, and mind

Why not treat yourself to a moment of serenity surrounded by nature?

Spaces are limited, so be sure to reserve your spot!

15?

L’événement SOPHRO’balade Lac de NESTIER Nestier a été mis à jour le 2026-06-17 par OT de Neste-Barousse|CDT65