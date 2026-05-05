Balade contée Le sifflet de Tantugou NESTIER Nestier
Balade contée Le sifflet de Tantugou NESTIER Nestier mardi 18 août 2026.
Nestier
Balade contée Le sifflet de Tantugou
NESTIER Lerle Nestier Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Suivez les traces de Tantugou et aidez-le à retrouver son sifflet en résolvant les énigmes des habitants de la forêt.
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NESTIER Lerle Nestier 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30
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English :
Follow in Tantugou’s footsteps and help him find his whistle by solving the riddles of the forest’s inhabitants.
L’événement Balade contée Le sifflet de Tantugou Nestier a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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