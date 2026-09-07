Jeu Rallye photos, Médiathèque Bernard Pivot – Roquefort les Pins, Roquefort-les-Pins

Informations pratiques

Jeu Rallye photos Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque Bernard Pivot – Roquefort les Pins Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Jeu grandeur nature à travers la ville pour découvrir en photos les détails de notre patrimoine.

Médiathèque Bernard Pivot – Roquefort les Pins RD 2085, 06330 Roquefort les Pins Roquefort-les-Pins 06330 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « micro-folie@ville-roquefort-les-pins.fr »}]

Jeu grandeur nature à travers la ville pour découvrir en photos les détails de notre patrimoine.

©Solène Fenoglio