Visite Guidée: Le Petit Montmartre et le circuit du Tramway, Médiathèque Bernard Pivot – Roquefort les Pins, Roquefort-les-Pins

Informations pratiques

Visite Guidée: Le Petit Montmartre et le circuit du Tramway Samedi 19 septembre, 09h00 Médiathèque Bernard Pivot – Roquefort les Pins Alpes-Maritimes

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Circuit commentée à travers le Sanctuaire du Sacré coeur et le chemin du Tramway

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez pour une visite guidée à travers les chemins de Roquefort-les-Pins.

Au fil de la balade, découvrez l’histoire de la commune, son patrimoine, ses paysages et les anecdotes qui ont façonné son identité. Une promenade conviviale pour mieux connaître ce territoire et son histoire.

Médiathèque Bernard Pivot – Roquefort les Pins RD 2085, 06330 Roquefort les Pins Roquefort-les-Pins 06330 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « micro-folie@ville-roquefort-les-pins.fr »}]

Circuit commentée à travers le Sanctuaire du Sacré coeur et le chemin du Tramway

©Solène Fenoglio