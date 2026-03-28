Jeu : Sur la piste de Manoli, Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures, La Richardais

Informations pratiques

Jeu : Sur la piste de Manoli 19 et 20 septembre Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures Ille-et-Vilaine

Attention : dernier départ pour le jeu à 16h30 !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Tout au long de l’après-midi le samedi et le dimanche, de 14h à 18h, venez participer au jeu “Sur la piste de Manoli”.

En famille ou entre ami.es, partez à la découverte de sa vie, de son travail et de ce qu’il aimait, à travers un parcours d’énigmes.

Une petite suprise attend les enquêteur.ices aguerri.es à la fin du jeu !

Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures 9 rue du Suet, 35780 La Richardais La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne 0223187279 http://manoli.org

Et si vous partiez à la découverte de la Vie de Manoli !

© musée manoli