Jeu : Sur la piste de Manoli, Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures, La Richardais
samedi 19 septembre 2026 · Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures · La Richardais
Informations pratiques
Jeu : Sur la piste de Manoli 19 et 20 septembre Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures Ille-et-Vilaine
Attention : dernier départ pour le jeu à 16h30 !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Tout au long de l’après-midi le samedi et le dimanche, de 14h à 18h, venez participer au jeu “Sur la piste de Manoli”.
En famille ou entre ami.es, partez à la découverte de sa vie, de son travail et de ce qu’il aimait, à travers un parcours d’énigmes.
Une petite suprise attend les enquêteur.ices aguerri.es à la fin du jeu !
Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures 9 rue du Suet, 35780 La Richardais La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne 0223187279 http://manoli.org
Et si vous partiez à la découverte de la Vie de Manoli !
© musée manoli
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