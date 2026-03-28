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Jeu : Sur la piste de Manoli, Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures, La Richardais

samedi 19 septembre 2026 · Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures · La Richardais

Jeu : Sur la piste de Manoli, Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures, La Richardais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures
Adresse
9 rue du Suet, 35780 La Richardais
Ville
35780 La Richardais
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Attention : dernier départ pour le jeu à 16h30 !

Jeu : Sur la piste de Manoli 19 et 20 septembre Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures Ille-et-Vilaine

Attention : dernier départ pour le jeu à 16h30 !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Tout au long de l’après-midi le samedi et le dimanche, de 14h à 18h, venez participer au jeu “Sur la piste de Manoli”.
En famille ou entre ami.es, partez à la découverte de sa vie, de son travail et de ce qu’il aimait, à travers un parcours d’énigmes.
Une petite suprise attend les enquêteur.ices aguerri.es à la fin du jeu !

Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures 9 rue du Suet, 35780 La Richardais La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne 0223187279 http://manoli.org
Et si vous partiez à la découverte de la Vie de Manoli !

© musée manoli

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