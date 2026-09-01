Jeu Vidéo Mario Kart 8 Châteauroux
mercredi 16 septembre 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
Jeu Vidéo Mario Kart 8
31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 16:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Les bibliothèques de Châteauroux mettent à votre disposition un média devant lequel vous ne serez pas qu’un spectateur, mais aussi un acteur.
Dans Mario Kart 8, les joueurs s’affrontent dans des courses acharnées sur des circuits hauts en couleurs. Il faudra être rapide et malin pour finir premier ! A partir de 6 ans.
genre jeu de course
console Wii U .
31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 74
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English :
The Médiathèque d’Équinoxe invites you to discover the Mario Kart 8 game.
L’événement Jeu Vidéo Mario Kart 8 Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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