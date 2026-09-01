Informations pratiques

Châteauroux

Jeu Vidéo Mario Kart 8

31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16 16:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Les bibliothèques de Châteauroux mettent à votre disposition un média devant lequel vous ne serez pas qu’un spectateur, mais aussi un acteur.

Dans Mario Kart 8, les joueurs s’affrontent dans des courses acharnées sur des circuits hauts en couleurs. Il faudra être rapide et malin pour finir premier ! A partir de 6 ans.

genre jeu de course

console Wii U .

31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 74

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English :

The Médiathèque d’Équinoxe invites you to discover the Mario Kart 8 game.

L’événement Jeu Vidéo Mario Kart 8 Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Châteauroux Berry Tourisme