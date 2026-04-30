La Ferté-Bernard

Jeudi de l’Eté

Pelouse de la salle Athéna La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Soirée gratuite et familiale. .

Pelouse de la salle Athéna La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 72

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English :

L’événement Jeudi de l’Eté La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-04-30 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude