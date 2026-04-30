Jeudi de l’Eté La Ferté-Bernard
Jeudi de l’Eté La Ferté-Bernard jeudi 20 août 2026.
La Ferté-Bernard
Jeudi de l’Eté
Pelouse de la salle Athéna La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Soirée gratuite et familiale. .
Pelouse de la salle Athéna La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 72
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English :
L’événement Jeudi de l’Eté La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-04-30 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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