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AGENDA · Vaux-sur-Mer

Jeudi de Nauzan Apostol cumbia Vaux-sur-Mer

jeudi 20 août 2026 · Vaux-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Promenade de Nauzan
Ville
17640 Vaux-sur-Mer
Département
Charente-Maritime
Tarif

Vaux-sur-Mer

Jeudi de Nauzan Apostol cumbia

Promenade de Nauzan Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Concert gratuit de Cumbia avec le groupe Apostol Cumbia.
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Promenade de Nauzan Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00  mairie@vaux-atlantique.com

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English :

Free Cumbia concert with the group Apostol Cumbia.

L’événement Jeudi de Nauzan Apostol cumbia Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Mairie de Vaux-sur-mer

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