Trégunc

JEUDI DE TREG

Place de la Mairie Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23 00:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Les Jeudis de Trégunc, c’est un open air musical sur la place de la mairie dans le même style qu’à Pont-Aven. De 19h à minuit, trois DJ locaux enchaînent les sets pour ambiancer la soirée avec un mélange de house, hard groove et musiques généralistes. L’événement se veut familial et rassembleur, offrant un moment de partage accessible à tous. Dans une atmosphère conviviale, chacun peut profiter de la musique, danser et passer une belle soirée d’été. Un espace snack et une buvette sont également proposés sur place pour compléter l’expérience. .

Place de la Mairie Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 50 99 57 23

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English :

L’événement JEUDI DE TREG Trégunc a été mis à jour le 2026-04-23 par OTC CCA