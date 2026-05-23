Jeudi des Fabriques : Aline Brugel – Au-delà des profondeurs Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-02 19:00 – 20:00

Gratuit : non

Au-delà des profondeurs est la première création chorégraphique d’Aline Brugel, portée par Paysages Mobiles. À la croisée de la danse et de l’installation, elle invite le public dans l’espace de jeu et explore les liens entre corps, espace et environnement. Cette pièce immersive rend visible l’invisible et montre comment un geste infime peut avoir des répercussions profondes. Dans une esthétique de fonds marins, sculptures gonflables, mouvement et souffle dialoguent avec une lumière à 360° et une création sonore minimaliste. L’œuvre propose une expérience sensible, poétique et engagée, abordant les questions d’origines, de maternité et les effets des coupes budgétaires sur la création. Aline Brugel est une artiste plasticienne, danseuse et pédagogue, formée aux Beaux-Arts et au Conservatoire de Rennes (2012). Elle développe d’abord un travail d’artiste visuelle et de scénographe présenté dans plusieurs festivals et lieux culturels. Son projet Corps In Situ In City s’implante à l’international depuis 2011. À Nantes depuis 2017, Aline développe une pratique pluridisciplinaire mêlant mouvement, installation et projets participatifs. Titulaire du Diplôme d’État en danse contemporaine depuis2019, elle intervient en scolaire, en associations et écoles de danse. Accueillie au sein du collectif Bonus à Bellevue et Dalby, puis en résidence à la maison de quartier Madeleine–Champs de Mars, elle crée notamment l’installation Moving Land et projet intergénérationnel participatif Tricotin.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr



Afficher la carte du lieu Fabrique Chantenay-Bellevue (La) et trouvez le meilleur itinéraire

