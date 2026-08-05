Jeudi des Fabriques – SISYPHE Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-12 19:00 –

Gratuit : oui Tout public

SISYPHE joue du jazz brutal.Meshuggah. Coltrane. Primus.Ce n’est pas une playlist.C’est un problème de géométrie.Deux saxophones. Une section rythmique qui pousse derrière pour une musique aussimassive qu’hospitalière.Le silence fait ce qu’il peut.Et demain on recommence.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr



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