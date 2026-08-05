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Jeudi des Fabriques – SISYPHE Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

jeudi 12 novembre 2026 · Fabrique Chantenay-Bellevue (La) · Nantes

Jeudi des Fabriques – SISYPHE Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Heure de début
19:00
Lieu
Fabrique Chantenay-Bellevue (La)
Adresse
30 Boulevard de la Liberté
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-12 19:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

SISYPHE joue du jazz brutal.Meshuggah. Coltrane. Primus.Ce n’est pas une playlist.C’est un problème de géométrie.Deux saxophones. Une section rythmique qui pousse derrière pour une musique aussimassive qu’hospitalière.Le silence fait ce qu’il peut.Et demain on recommence.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr


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