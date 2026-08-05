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Jeudi des Fabriques – SISYPHE Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes
jeudi 12 novembre 2026 · Fabrique Chantenay-Bellevue (La) · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-12 19:00 –
Gratuit : oui Tout public
SISYPHE joue du jazz brutal.Meshuggah. Coltrane. Primus.Ce n’est pas une playlist.C’est un problème de géométrie.Deux saxophones. Une section rythmique qui pousse derrière pour une musique aussimassive qu’hospitalière.Le silence fait ce qu’il peut.Et demain on recommence.
Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr
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