Jeudi du parc Hartmann l’armée des sèche-linges Munster
Jeudi du parc Hartmann l’armée des sèche-linges Munster jeudi 9 juillet 2026.
Munster
Jeudi du parc Hartmann l’armée des sèche-linges
Parc Hartmann Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09 23:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Le groupe L’Armée des Sèches-Linges débarque, venez chanter, danser et partager un moment électrique au son des plus grands classiques et de leurs reprises énergiques.
Le concept est simple, un événement est programmé tous les jeudis au Parc Hartmann du 2 juillet au 27 août 2026, dans le but de mettre en lumière la culture musicale et de favoriser le vivre ensemble lors des beaux jours d’été.
Le rendez-vous hebdomadaire des Munstériens et des visiteurs !
Cette année une programmation estivale sera orchestrée par la ville avec des animations spectacles, concerts, soirées dansantes. Les associations participantes vous proposeront un point de restauration et une buvette chaque soir, dans une ambiance guinguette.
Le groupe l’armée des Sèche-Linges donnera un concert de 19h à 23h .
Parc Hartmann Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 95 84 mklinger@ville-munster68.fr
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English :
The band L’Armée des Sèche-Linges is coming to town—come sing, dance, and share an electrifying moment to the sounds of their greatest hits and energetic covers.
L’événement Jeudi du parc Hartmann l’armée des sèche-linges Munster a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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