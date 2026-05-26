JEUDI PIRATE Listrac-Médoc
JEUDI PIRATE Listrac-Médoc jeudi 4 juin 2026.
Listrac-Médoc
JEUDI PIRATE
21 Avenue de Soulac Listrac-Médoc Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:00:00
fin : 2026-06-04 22:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Une soirée festive autour de nos vins, avec la Banda Pierrot, le FoodTruck La Chatoulette, les Huîtres de TT, des tapas et assiettes charcuterie/fromage… .
21 Avenue de Soulac Listrac-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 58 03 19 boutique@vigneronsassocies.fr
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English :
L’événement JEUDI PIRATE Listrac-Médoc a été mis à jour le 2026-05-26 par Margaux Médoc Tourisme
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