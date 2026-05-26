Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

JEUDI PIRATE Listrac-Médoc

JEUDI PIRATE Listrac-Médoc jeudi 4 juin 2026.

Adresse : 21 Avenue de Soulac

Ville : 33480 Listrac-Médoc

Département : Gironde

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Listrac-Médoc

JEUDI PIRATE

21 Avenue de Soulac Listrac-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:00:00
fin : 2026-06-04 22:00:00

Date(s) :
2026-06-04

Une soirée festive autour de nos vins, avec la Banda Pierrot, le FoodTruck La Chatoulette, les Huîtres de TT, des tapas et assiettes charcuterie/fromage…   .

21 Avenue de Soulac Listrac-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 58 03 19  boutique@vigneronsassocies.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEUDI PIRATE Listrac-Médoc a été mis à jour le 2026-05-26 par Margaux Médoc Tourisme

À voir aussi à Listrac-Médoc (Gironde)