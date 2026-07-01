AGENDA · Bugarach
JEUDI PLANANT Bugarach
jeudi 30 juillet 2026 · Bugarach
Informations pratiques
Bugarach
JEUDI PLANANT
Bugarach Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:00:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Venez découvrir les vautours, de 9h à 12h.
Rendez-vous à l’Observatoire des vautours de Bugarach
Tous les jeudis du 2 Juillet au 27 Août 2026
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Bugarach 11190 Aude Occitanie +33 6 16 27 13 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come see the vultures from 9 a.m. to 12 p.m.
Meet at the Bugarach Vulture Observatory
Every Thursday from July 2 to August 27, 2026
L’événement JEUDI PLANANT Bugarach a été mis à jour le 2026-07-03 par