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AGENDA · Bugarach

JEUDI PLANANT Bugarach

jeudi 20 août 2026 · Bugarach

JEUDI PLANANT Bugarach

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
11190 Bugarach
Département
Aude
Tarif

Bugarach

JEUDI PLANANT

Bugarach Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Venez découvrir les vautours, de 9h à 12h.
Rendez-vous à l’Observatoire des vautours de Bugarach
Tous les jeudis du 2 Juillet au 27 Août 2026
  .

Bugarach 11190 Aude Occitanie +33 6 16 27 13 53 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come see the vultures from 9 a.m. to 12 p.m.
Meet at the Bugarach Vulture Observatory
Every Thursday from July 2 to August 27, 2026

L’événement JEUDI PLANANT Bugarach a été mis à jour le 2026-07-03 par

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