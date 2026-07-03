Informations pratiques

Bugarach

JEUDI PLANANT

Bugarach Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 09:00:00

fin : 2026-08-27 12:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Venez découvrir les vautours, de 9h à 12h.

Rendez-vous à l’Observatoire des vautours de Bugarach

Tous les jeudis du 2 Juillet au 27 Août 2026

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Bugarach 11190 Aude Occitanie +33 6 16 27 13 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come see the vultures from 9 a.m. to 12 p.m.

Meet at the Bugarach Vulture Observatory

Every Thursday from July 2 to August 27, 2026

L’événement JEUDI PLANANT Bugarach a été mis à jour le 2026-07-03 par