Jeudis de Pays Villevieux Villevieux
Jeudis de Pays Villevieux Villevieux jeudi 9 juillet 2026.
Jeudis de Pays Villevieux
Villevieux Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 22:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Bienvenue dans les Jeudis de Pays® de Bresse Haute Seille !
Mais Les Jeudis de Pays® c’est quoi ?
– C’est 16 marchés nocturnes, dans 16 communes de notre beau territoire
– C’est de 18h à 22h pendant tout l’été
– C’est des produits de terroir mis à l’honneur et à consommer sur place.
Mais c’est aussi l’occasion de se retrouver et de partager un beau moment de convivialité sur la place du village ! .
Villevieux 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 62 47 jeudisdepays@bressehauteseille.fr
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English : Jeudis de Pays Villevieux
L’événement Jeudis de Pays Villevieux Villevieux a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme JurAbsolu
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