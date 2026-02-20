VIDE GRENIER DE VILLEVIEUX SALLE DU BOCAL Villevieux

VIDE GRENIER DE VILLEVIEUX

SALLE DU BOCAL Place Mangin Villevieux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

VIDE GRENIER DE VILLEVIEUX

organisé par l’ACCA Villevieux

Salle du Bocal

2 € le ml

[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe] .

SALLE DU BOCAL Place Mangin Villevieux 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 68 63 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VIDE GRENIER DE VILLEVIEUX

L’événement VIDE GRENIER DE VILLEVIEUX Villevieux a été mis à jour le 2026-02-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)