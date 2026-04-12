Jeudis détente ateliers cosmétique Le Placître Ger
Jeudis détente ateliers cosmétique Le Placître Ger jeudi 30 juillet 2026.
Ger
Jeudis détente ateliers cosmétique
Le Placître 3 Rue du Musée Ger Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 15:30:00
Date(s) :
2026-07-30
L’équipe du musée vous propose des ateliers spéciaux lors des jeudis détente . Une série de rendez‑vous pensés pour offrir un instant de calme, de découverte et de plaisir à tous.
Découvrez nos ateliers cosmétique des jeudis détente, un moment de bien‑être où l’on crée soi‑même des soins doux et efficaces à base d’argile.
Au fil de l’atelier, vous apprenez à associer cette matière naturelle à des ingrédients du quotidien comme l’huile, le vinaigre, le miel ou encore le yaourt. On mélange, on applique… et la peau est purifiée en douceur.
Ces recettes simples offrent une alternative écologique, économique et saine pour prendre soin de soi. Elles permettent de redécouvrir des gestes naturels qui respectent la peau tout en apportant un vrai moment de détente. Une pause bienfaisante, bonne pour la santé… et pour le moral !
À partir de 10 ans.
Sur réservation au 02 33 79 35 36.
Evidemment, l’entrée au musée est incluse dans les tarifs des ateliers. Vous pouvez visiter librement le musée après l’animation, le site étant ouvert au public jusqu’à 18h. .
Le Placître 3 Rue du Musée Ger 50850 Manche Normandie +33 2 33 79 35 36 musee.ger@manche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeudis détente ateliers cosmétique
L’événement Jeudis détente ateliers cosmétique Ger a été mis à jour le 2026-04-12 par Réseau Sites et Musées
À voir aussi à Ger (Manche)
- Atelier sels et mélanges aromatiques Le Placître Ger 23 avril 2026
- Pierres en lumières Le Placître Ger 30 mai 2026
- Musée de la céramique centre de création Le Placître Ger 30 mai 2026
- Conférence La terre des potiers de Ger et du Domfrontais Le Placître Ger 14 juin 2026
- Conférence « La terre des potiers de Ger et du Domfrontais », Musée de la céramique – centre de création, Ger 14 juin 2026