Jeudis détente ateliers cosmétique Le Placître Ger

Ger

Jeudis détente ateliers cosmétique

Le Placître 3 Rue du Musée Ger Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20 15:30:00

Date(s) :

2026-08-20

L’équipe du musée vous propose des ateliers spéciaux lors des jeudis détente . Une série de rendez‑vous pensés pour offrir un instant de calme, de découverte et de plaisir à tous.

Découvrez nos ateliers cosmétique des jeudis détente, un moment de bien‑être où l’on crée soi‑même des soins doux et efficaces à base d’argile.

Au fil de l’atelier, vous apprenez à associer cette matière naturelle à des ingrédients du quotidien comme l’huile, le vinaigre, le miel ou encore le yaourt. On mélange, on applique… et la peau est purifiée en douceur.

Ces recettes simples offrent une alternative écologique, économique et saine pour prendre soin de soi. Elles permettent de redécouvrir des gestes naturels qui respectent la peau tout en apportant un vrai moment de détente. Une pause bienfaisante, bonne pour la santé… et pour le moral !

À partir de 10 ans.

Sur réservation au 02 33 79 35 36.

Evidemment, l’entrée au musée est incluse dans les tarifs des ateliers. Vous pouvez visiter librement le musée après l’animation, le site étant ouvert au public jusqu’à 18h. .

Le Placître 3 Rue du Musée Ger 50850 Manche Normandie +33 2 33 79 35 36 musee.ger@manche.fr

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English : Jeudis détente ateliers cosmétique

L’événement Jeudis détente ateliers cosmétique Ger a été mis à jour le 2026-04-12 par Réseau Sites et Musées