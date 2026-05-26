Le Croisic

Jeudis du Pilori Cuarteto Cubano

place du Pilori Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Jeudis du Pilori Cuarteto Cubano

Office de tourisme

Cuarteto cubano relook les classiques de la chanson française façon salsa cubaine. Les succès de Joe Dassin, S.Gainsbourg, Bourvil et Brassens, pour ne citer qu’eux, sont passés à la moulinette des rythmes cubains et s’imprègnent du soleil de La Havane.

Le Cuarteto Cubano embarque son public dans un voyage musical et festif d’allers-retours entre Cuba, la France et même l’Italie.



Concert gratuit. .

place du Pilori Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 00 70 officedetourisme@lecroisic.fr

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English :

L’événement Jeudis du Pilori Cuarteto Cubano Le Croisic a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44