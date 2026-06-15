Jeudis Jazz au Jardin Salon-de-Provence
Jeudis Jazz au Jardin Salon-de-Provence jeudi 9 juillet 2026.
Salon-de-Provence
Jeudis Jazz au Jardin
Jeudi 9 juillet 2026 de 20h30 à 0h.
Jeudi 30 juillet 2026 de 20h30 à 0h.
Jeudi 13 août 2026 de 20h30 à 0h.
Jeudi 20 août 2026 de 20h30 à 0h. Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-08-13 00:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-20
Le public profite de concerts de jazz live dans le cadre verdoyant du parc de la place du Général de Gaulle.
Laissez-vous envoûter par la musique tout en savourant des dégustations de vins locaux, proposés par les vignobles de Salon-de-Provence. Un moment unique où jazz et terroir se rencontrent sous les étoiles.
À partir de 21h00 .
Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60
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English :
Audiences enjoy live jazz concerts in the verdant setting of the Place du Général de Gaulle park.
L’événement Jeudis Jazz au Jardin Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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