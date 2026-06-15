Salon-de-Provence

Jeudis Jazz au Jardin

Jeudi 9 juillet 2026 de 20h30 à 0h.

Jeudi 30 juillet 2026 de 20h30 à 0h.

Jeudi 13 août 2026 de 20h30 à 0h.

Jeudi 20 août 2026 de 20h30 à 0h. Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:30:00

fin : 2026-08-13 00:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-20

Le public profite de concerts de jazz live dans le cadre verdoyant du parc de la place du Général de Gaulle.

Laissez-vous envoûter par la musique tout en savourant des dégustations de vins locaux, proposés par les vignobles de Salon-de-Provence. Un moment unique où jazz et terroir se rencontrent sous les étoiles.



À partir de 21h00 .

Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60

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English :

Audiences enjoy live jazz concerts in the verdant setting of the Place du Général de Gaulle park.

L’événement Jeudis Jazz au Jardin Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Salon de Provence