Jeudi’s jazz Bitter Orange Emma Smith Théâtre Olympia Arcachon

Arcachon

Jeudi’s jazz Bitter Orange Emma Smith

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-25 20:30:00

fin : 2027-02-25 22:00:00

Date(s) :

2027-02-25

Elle était une des voix emblématiques des Puppini Sisters. Avec son nouvel album Bitter Orange , la chanteuse rend hommage à ses racines musicales dans un style à son image et affirme une identité musicale profonde, élégante et personnelle. Emma Smith propose une série de reprises réinventées, mais aussi de compositions originales.

A partir de 18h45 Club Jazz à l’espace Arlequin 10€ .

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeudi’s jazz Bitter Orange Emma Smith

L’événement Jeudi’s jazz Bitter Orange Emma Smith Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon