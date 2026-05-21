Jeudi’s jazz Bitter Orange Emma Smith Théâtre Olympia Arcachon
Jeudi’s jazz Bitter Orange Emma Smith Théâtre Olympia Arcachon jeudi 25 février 2027.
Arcachon
Jeudi’s jazz Bitter Orange Emma Smith
Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-25 20:30:00
fin : 2027-02-25 22:00:00
Date(s) :
2027-02-25
Elle était une des voix emblématiques des Puppini Sisters. Avec son nouvel album Bitter Orange , la chanteuse rend hommage à ses racines musicales dans un style à son image et affirme une identité musicale profonde, élégante et personnelle. Emma Smith propose une série de reprises réinventées, mais aussi de compositions originales.
A partir de 18h45 Club Jazz à l’espace Arlequin 10€ .
Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com
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English : Jeudi’s jazz Bitter Orange Emma Smith
L’événement Jeudi’s jazz Bitter Orange Emma Smith Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon
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