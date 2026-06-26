Jeudis les pieds dans l’herbe Tonnay-Charente jeudi 9 juillet 2026.

Tonnay-Charente

Jeudis les pieds dans l’herbe

23 bis avenue La Jehannière Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de groupe (adultes et enfants)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-07-09 11:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Club Nature pour les 0-3 ans !

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23 bis avenue La Jehannière Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 43 16 73 adosdelibellule@hotmail.com

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English : Thursdays with our feet in the grass

Nature Club for 0–3-year-olds!

L’événement Jeudis les pieds dans l’herbe Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan