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Jeudis Musicaux 2026 Rolando Luna grand Rue L’Éguille

Jeudis Musicaux 2026 Rolando Luna grand Rue L’Éguille vendredi 14 août 2026.

Lieu : grand Rue

Adresse : Église Saint‑Martin

Ville : 17600 L'Éguille

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 17 17 17

L’Éguille

Jeudis Musicaux 2026 Rolando Luna

grand Rue Église Saint‑Martin L’Éguille Charente-Maritime

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

DATE D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE Jeudi 2 juillet à 10h
Récital piano jazz Rolando Luna
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grand Rue Église Saint‑Martin L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 

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English :

TICKET OPENING DATE: Thursday, July 2 at 10 a.m
Jazz piano recital: Rolando Luna

L’événement Jeudis Musicaux 2026 Rolando Luna L’Éguille a été mis à jour le 2026-05-01 par Royan Atlantique

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