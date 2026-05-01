Jeudis Musicaux 2026 Rolando Luna grand Rue L’Éguille

L’Éguille

Jeudis Musicaux 2026 Rolando Luna

grand Rue Église Saint‑Martin L’Éguille Charente-Maritime

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

DATE D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE Jeudi 2 juillet à 10h

Récital piano jazz Rolando Luna

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grand Rue Église Saint‑Martin L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

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English :

TICKET OPENING DATE: Thursday, July 2 at 10 a.m

Jazz piano recital: Rolando Luna

L’événement Jeudis Musicaux 2026 Rolando Luna L’Éguille a été mis à jour le 2026-05-01 par Royan Atlantique