Jeudis Musicaux 2026 Rolando Luna grand Rue L’Éguille
Jeudis Musicaux 2026 Rolando Luna grand Rue L’Éguille vendredi 14 août 2026.
L’Éguille
Jeudis Musicaux 2026 Rolando Luna
grand Rue Église Saint‑Martin L’Éguille Charente-Maritime
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
DATE D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE Jeudi 2 juillet à 10h
Récital piano jazz Rolando Luna
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grand Rue Église Saint‑Martin L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
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English :
TICKET OPENING DATE: Thursday, July 2 at 10 a.m
Jazz piano recital: Rolando Luna
L’événement Jeudis Musicaux 2026 Rolando Luna L’Éguille a été mis à jour le 2026-05-01 par Royan Atlantique