Jeune public Bébés chanteurs Colmar

Jeune public Bébés chanteurs

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Les chanteurs et pianistes de l’Opéra Studio proposent un florilège des plus belles musiques de leur répertoire pour charmer les oreilles des tout-petits et celles de leur parent accompagnant.

De 2 à 5 ans

Pour les enfants avec un parent.

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

The singers and pianists of the Opéra Studio offer an anthology of the most beautiful music in their repertoire to delight the ears of toddlers and those of their accompanying parents.

German :

Die Sänger und Pianisten des Opernstudios bieten eine Auswahl der schönsten Musikstücke aus ihrem Repertoire, um die Ohren der Kleinsten und die ihrer begleitenden Eltern zu verzaubern.

Italiano :

I cantanti e i pianisti dell’Opéra Studio propongono un’antologia delle più belle musiche del loro repertorio per deliziare le orecchie dei più piccoli e quelle dei genitori che li accompagnano.

Espanol :

Los cantantes y pianistas del Opéra Studio ofrecen una antología de la música más bella de su repertorio para deleitar los oídos de los niños pequeños y los de sus padres acompañantes.

