Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-09 14:30 – 15:20

Gratuit : non De 10 à 12€ Tarifs indiqués hors frais de réservation variables selon les prestataires de billetterie Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 8

Théâtre d’humour interactif de Catherine Degay de 2 à 8 ansMise en scène par Jérémy Martin, avec Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger Humour et interactivité pour le jeune public !Gabilolo revient à Nantes juste avant les Fêtes à la recherche de la Hotte perdue du Père Noël ! Noël approche et le Père Noël est bien fatigué. Gabilolo, le gentil clown, veut l’aider.Mais la hotte a disparu ! Est-ce l’une des sœurs de la Fée Licité qui l’a volée ?La Fée Rosse, un peu sauvage ? La Fée Blesse, qui tombe toujours ? La Fée Raille, coiffée de sa batterie de cuisine ? La Fée Gnante, qui dort debout ? La Fée Nomène, qui lit dans les pensées ? La Fée Sée qui a le geste vif ? La Fée Tide qui est bien négligée ?Les enfants aideront Gabilolo à retrouver le coupable dans de grands éclats de rire ! Gabilolo est un personnage clownesque aux cheveux et au nez rouge, imaginés par Catherine Degay. Il est gai, naïf et malin à la fois, gourmand, râleur, curieux, tendre et inventif quand il s’agit de faire des sottises qui, heureusement, sont toujours réparées. Les enfants l’aiment beaucoup, d’autant qu’ils ont la possibilité à plusieurs occasions de participer à l’intrigue. Ils sont ainsi persuadés d’avoir aidé au dénouement de l’histoire et d’avoir sauvé notre héros de ses embrouilles. À l’instar des autres, cette aventure de Gabilolo promet son lot de fous rires et d’émerveillement auprès d’un jeune public conquis.

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/



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