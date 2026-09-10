Jeune public – « Gabilolo et Malolotte à peu près magiciens », Théâtre de Jeanne, Nantes
mercredi 30 septembre 2026 · Théâtre de Jeanne · Nantes
Informations pratiques
Jeune public – « Gabilolo et Malolotte à peu près magiciens » 30 septembre – 14 octobre, les mercredis Théâtre de Jeanne Loire-Atlantique
De 10 à 12€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T14:30:00+02:00 – 2026-09-30T15:20:00+02:00
Fin : 2026-10-14T14:30:00+02:00 – 2026-10-14T15:20:00+02:00
Théâtre d’humour interactif et musical de Catherine Degay de 2 à 8 ans
Mise en scène de Jérémy Martin, avec Christophe Valério et Aurélia Izarn- Berger
Un moment de rire avec de drôles d’apprentis sorciers avec des chansons, de l’humour et la participation des enfants.
Frère et soeur taquins et rieurs, Gabilolo et Malolotte reviennent enfin à Nantes pour une nouvelle aventure où ils ont décidé de préparer leur spectacle de magie dans un grenier !
Seulement, voilà : comme à leur habitude, nos deux compères se chamaillent et se jouent des tours – tous les tours ! – pour savoir qui sera le meilleur magicien.
Rapidement, les enfants prendront part à la fête et devront faire marcher leur imagination pour trouver les formules magiques.
Gabilolo et Malolotte sont des personnages clownesques aux cheveux et au nez rouge, imaginés par Catherine Degay. Ce sont des personnages gais, naïfs et malins à la fois, gourmands, râleurs, curieux, tendres et inventifs quand il s’agit de faire des sottises qui, heureusement, sont toujours réparées. Les enfants les aiment beaucoup, d’autant qu’ils ont la possibilité à plusieurs occasions de participer à l’intrigue. Ils sont ainsi persuadés d’avoir aidé au dénouement de l’histoire et d’avoir sauvé nos héros de leurs embrouilles.
La recette des précédents opus reste la même : humour omniprésent, intrigue accessible, dialogues simples mais efficaces, musiques entraînantes et, surtout, sollicitation des enfants pour faire avancer l’histoire.
Théâtre de Jeanne 5 Rue des Salorges, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/ »}]
De drôles d’apprentis sorciers, des chansons, de l’humour et la participation des enfants : Gabilolo et Malolotte ont décidé de préparer leur spectacle de magie dans un grenier ! sortir nantes
La Dandinière
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