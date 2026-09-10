Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-21 11:00 – 11:50

Gratuit : non De 10 à 12€ Tarifs indiqués hors frais de réservation variables selon les prestataires de billetterie Jeune Public, En famille, Personne en situation de handicap – Age minimum : 3 et Age maximum : 8

Conte humoristique et musical écrit et mis en scène par Mathilde Moreau et Erwan GdB de 3 à 8 ans, avec Morgane Delamare et Anthony Lucas VACANCES TOUSSAINT 2026 Suivez les aventures du célèbre professeur Harry Bus et de son assistante Gourmandine dans un spectacle plein d’imagination qui mélange habilement gourmandise et pédagogie ! À chaque bonbon son souvenir…Gourmandine, l’assistante du Professeur Harry Bus, prépare la commande de sucrerie pour la grande fête des enfants. Mais seront-ils dans les temps quand une drôle de surprise arrive ? « Gourmandine aromatise sa vie avec des sucres d’orge.Pour une pastille de miel, elle s’invente un mal de gorge. » Cette comédie pour enfants mélange humour et conte musical : un bon moyen de faire découvrir aux jeunes enfants le spectacle vivant dans un univers drôle et poétique. Préparez vos palais, nous partons en voyage des 1001 bonbons créés par le grand sage. Avec humour, éduquez vos enfants à avoir de bons gestes pour leurs petites dents !

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/



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