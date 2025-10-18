Jeune public L’après-midi d’un foehn, version 1 Colmar

Jeune public L’après-midi d’un foehn, version 1

13 rue d'Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Mardi 2026-04-28 10:00:00

2026-04-28 10:25:00

2026-04-28

Exploratrice des imaginaires et magicienne de la transformation, Phia Ménard livre ici un conte visuel et poétique inoubliable. Une invitation à regarder le monde autrement.

Pièce iconique du répertoire de Phia Ménard, L’Après-Midi d’un foehn Version 1 met en jeu un ballet aérien de créatures de plastique.

Ici, la matière la plus ordinaire devient source d’émerveillements. Vert, orange, bariolé, des sacs plastiques s’animent devant nous. Guidés par les mouvements du marionnettiste qui leur a donné vie, sur le Prélude à l’après-midi d’un faune de Claude Debussy, ils dansent en apesanteur.

13 rue d'Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

An explorer of the imaginary and a magician of transformation, Phia Ménard delivers an unforgettable visual and poetic tale. An invitation to look at the world differently.

Als Erforscherin der Vorstellungswelten und Zauberin der Verwandlung liefert Phia Ménard hier ein unvergessliches visuelles und poetisches Märchen. Eine Einladung, die Welt mit anderen Augen zu sehen.

Esploratrice dell’immaginario e maga della trasformazione, Phia Ménard ci regala un indimenticabile racconto visivo e poetico. Un invito a guardare il mondo in modo diverso.

Exploradora de lo imaginario y maga de la transformación, Phia Ménard nos ofrece un relato visual y poético inolvidable. Una invitación a mirar el mundo de otra manera.

