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Jeune public – « L’île des rêves perdus » Théâtre de Jeanne Nantes

mardi 20 octobre 2026 · Théâtre de Jeanne · Nantes

Jeune public – « L’île des rêves perdus » Théâtre de Jeanne Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Théâtre de Jeanne
Adresse
5 Rue des Salorges
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 10 à 12€ Tarifs indiqués hors frais de réservation variables selon les prestataires de billetterie

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-20 16:00 – 16:50
Gratuit : non De 10 à 12€ Tarifs indiqués hors frais de réservation variables selon les prestataires de billetterie Jeune Public, En famille – Age minimum : 3 et Age maximum : 10 

Conte musical de 3 à 10 ans de la Cie Un Tournesol sur Jupiter, texte et mise en scène de MarieLn Barreau, d’après l’œuvre originale d’Olivier Maraval, avec Romane Tsacanias et Olivier Maraval VACANCES TOUSSAINT 2026 Un voyage drôle et aventureux au cœur de l’imaginaire d’une petite fille au secours d’une île menacée par la pollution ! Chloé, jeune écolière, se retrouve plongée dans un monde onirique peuplé de drôles de créatures qui ont vu le jour sous l’effet de la pollution : Sa Majesté Détritus, grand sage quelque peu farfelu, Amphiprion le poisson-clown star de l’île, et le professeur Od’Source, un savant-fou tout de bouteilles plastique vêtu.Chloé va prendre rapidement conscience de la gravité de la situation : l’île court à sa perte sous le poids des déchets qui s’amoncellent. Main dans la main avec ses trois compères, elle trouvera un plan pour sauver l’île. Laissez-vous embarquer par ce voyage initiatique à travers la problématique de la pollution avec cette comédie musicale drôle, onirique et ludique.

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/


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