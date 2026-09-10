Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-20 16:00 – 16:50

Gratuit : non De 10 à 12€ Tarifs indiqués hors frais de réservation variables selon les prestataires de billetterie Jeune Public, En famille – Age minimum : 3 et Age maximum : 10

Conte musical de 3 à 10 ans de la Cie Un Tournesol sur Jupiter, texte et mise en scène de MarieLn Barreau, d’après l’œuvre originale d’Olivier Maraval, avec Romane Tsacanias et Olivier Maraval VACANCES TOUSSAINT 2026 Un voyage drôle et aventureux au cœur de l’imaginaire d’une petite fille au secours d’une île menacée par la pollution ! Chloé, jeune écolière, se retrouve plongée dans un monde onirique peuplé de drôles de créatures qui ont vu le jour sous l’effet de la pollution : Sa Majesté Détritus, grand sage quelque peu farfelu, Amphiprion le poisson-clown star de l’île, et le professeur Od’Source, un savant-fou tout de bouteilles plastique vêtu.Chloé va prendre rapidement conscience de la gravité de la situation : l’île court à sa perte sous le poids des déchets qui s’amoncellent. Main dans la main avec ses trois compères, elle trouvera un plan pour sauver l’île. Laissez-vous embarquer par ce voyage initiatique à travers la problématique de la pollution avec cette comédie musicale drôle, onirique et ludique.

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/



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