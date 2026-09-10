Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-28 11:00 – 11:50

Gratuit : non De 10 à 12€ Tarifs indiqués hors frais de réservation variables selon les prestataires de billetterie Jeune Public, En famille, Personne en situation de handicap – Age minimum : 2 et Age maximum : 7

Conte humoristique, interactif et musical de 2 à 7 ans écrit et mis en scène par Claire Toucour, avec Samantha Sitbon et Claire Toucour VACANCES TOUSSAINT 2026 Une petite mouche intrépide et pleine d’enthousiasme part au Pays des Légendes pour découvrir si nos personnages mythiques existent vraiment ! De la Petite Souris au Lapin de Pâques, en passant par le mystérieux Marchand de Sable, Mouchette fait voyager grands et petits sur fond de chansons entraînantes et d’interactivité avec les enfants. Une invitation à rêver, à rire, et à croire en la magie, rendant chaque instant inoubliable pour les petits comme pour les grands : ne ratez pas cette aventure extraordinaire qui éveillera l’imaginaire de vos enfants et les emportera dans un monde où tout devient possible !

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/



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