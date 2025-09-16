Jeune public Par chemins Mutzig

Jeune public Par chemins

Un conte en ombres et musique sur l’invention des lettres, de l’Orient ancien à nos jours, pour petits et grands.

Le Secret du Bouvier Un conte en ombres et en musique sur l’invention des lettres

A l’origine, étaient un bouvier, ses vaches et sa fille. A l’origine, l’écriture n’existait pas. Comment faire alors pour résoudre les énigmes d’un roi tyrannique et échapper à sa cruauté ? Comment transmettre et conserver ses secrets ? En suivant les traces de ce bouvier qui vécut il y a fort longtemps, dans un lointain pays d’Orient, vous découvrirez la naissance et l’évolution des dessins qui font aujourd’hui notre langue, ainsi que les supports qui ont donné naissance aux livres.

Ce spectacle, proposé par Les Passeurs de Mondes, est une aventure visuelle, avec des illustrations en ombres et des jeux de couleurs, pour vous emmener au cœur de la route des lettres. Mais comme toute aventure, elle n’est pas sans dangers… oserez-vous nous suivre ?

Les dessins, réalisés et animés par Sylvie Arnal, prendront vie sous vos yeux pour accompagner le récit, et y apporter une touche poétique.

La musique, composée et interprétée par Kalevi Uibo, suit le cours des contes et de l’Histoire. Elle tisse un fil entre la naissance et l’évolution de l’écriture, dans un voyage onirique sur l’évolution des instruments, aux sonorités autant étranges que familières, et toujours envoûtantes. Commençant par des instruments préhistoriques comme les pierres sonores, appeaux, flûtes harmoniques, la musique se poursuit vers des instruments à cordes primitifs, puis des instruments du Moyen Age et Renaissance plus raffinés, tels les luths, citoles, guiternes, pour finir avec la guitare acoustique moderne que nous connaissons tous, emmenant le spectateur au coeur du récit.

Un accueil sur mesure pour les représentations familiales

Pour les spectacles familiaux du dimanche matin, un accueil spécifique est mis en place. Les enfants et leurs parents peuvent profiter d’un Espace Enfants dans la cafétéria, avec des jeux et des livres. Après la représentation, un temps convivial est organisé avec une collation apéritive offerte pour tous les spectateurs.

Informations pratiques

Titre du spectacle Par-chemins

Dates et Horaires Dimanche 03 mai 10h30

Lieu La Scène de Mutzig

Genre conte musical

Public jeune public à partir de 4 ans

Durée 45 mn

Placement libre .

English :

A tale in shadows and music about the invention of letters, from the ancient Orient to the present day, for young and old alike.

German :

Ein Märchen in Schatten und Musik über die Erfindung der Buchstaben vom Alten Orient bis heute, für Groß und Klein.

Italiano :

Una storia di ombre e musica sull’invenzione delle lettere, dall’antico Oriente ai giorni nostri, per grandi e piccini.

Espanol :

Un cuento de sombras y música sobre la invención de las letras, desde el antiguo Oriente hasta nuestros días, para grandes y pequeños.

