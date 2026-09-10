Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 14:30 – 15:15

Gratuit : non De 10 à 12€ Tarifs indiqués hors frais de réservation variables selon les prestataires de billetterie Jeune Public, En famille – Age minimum : 2 et Age maximum : 99

Marionnettes, mime et magie de la Cie L’Atelier Flottant, conçu et interprété par Céline Roucher, scénographie de Fabien Proyart, à partir de 2 ans Parenthèse vintage sans paroles mais en musique, où le rire et la magie éveillent la gourmandise et les papilles : la Cheffe Cocotte subit un certain nombre de situations périlleuses où rien ne se passe comme prévu ! « Dans ce spectacle sans bafouille ni parlote,Le public assiste à la recette du jour, concoctée par Cocotte,Drôle de clown qui gigote, parfois sotte et presque andouille.Heureusement qu’elle peut compter sur son amie Tambouille,Pour éviter que tout capote. » L’émerveillement et la poésie sont le fil rouge du spectacle : les tours de magie et diverses apparitions viennent titiller la curiosité du public. Tout en bruitages et musique, la bande-son originale accompagne la comédienne et sa marionnette à la manière d’un film muet, tel un clin d’oeil aux films de Charlie Chaplin, Buster Keaton ou Laurel et Hardy.

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/



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