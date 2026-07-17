Jeunes Générations, dix ans après, Les Franciscaines Deauville, Deauville

Informations pratiques

Jeunes Générations, dix ans après 17 octobre 2026 – 3 janvier 2027 Les Franciscaines Deauville Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T01:00:00+02:00 – 2026-10-17T23:59:00+02:00

Fin : 2027-01-03T01:00:00+01:00 – 2027-01-03T23:59:00+01:00

Dix ans après son lancement par le ministère de la Culture et le Centre National des Arts Plastiques (Cnap), la commande publique photographique Jeunes Générations retrouve une résonance particulière dans le cadre du thème du Planches Contact Festival de cette année. Initiée en 2016 et confiée à quinze photographes documentaires, cette ambitieuse commande nationale proposait un portrait sensible de la jeunesse en France, à travers la diversité des territoires, des parcours et des modes de vie.

Présentée à Deauville sur la presqu’île de la Touques, cette exposition anniversaire en extérieure rassemble les regards d’auteurs qui ont saisi une génération en mouvement, entre désir d’émancipation, enracinement, pratiques culturelles et nouvelles formes de sociabilité. Des campagnes aux grandes villes, des espaces intimes aux lieux collectifs, les images composent une mémoire vivante d’une jeunesse confrontée aux mutations sociales de son époque.

Dix ans plus tard, ces photographies apparaissent aussi comme des archives précieuses : elles témoignent d’un moment de bascule et rappellent combien la photographie documente autant le présent qu’elle construit déjà la mémoire des générations futures.

Une exposition en collaboration avec le Cnap dans le cadre du 200LUX du Réseau LUX.

Les Franciscaines Deauville 145 b avenue de la République, 14800 Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 02 61 52 29 20 Depuis 2021, Les Franciscaines Deauville est un espace culturel, réhabilité sur l’ancienne congrégation des soeurs Franciscaines. Ouverture au public du mardi au dimanche de 10h30 à 18h30

Dix ans après son lancement par le ministère de la Culture et le Centre National des Arts Plastiques (Cnap), la commande publique photographique Jeunes Générations retrouve une résonance dans le du…

©Gabrielle Duplantier, Jeunes Générations, Cnap, 2016