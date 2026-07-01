Jeux de l’Antiquité, cour d’honneur du château, Eu

samedi 19 septembre 2026 · cour d'honneur du château · Eu

Informations pratiques

Jeux de l’Antiquité 19 et 20 septembre cour d’honneur du château Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Jeux de l’Antiquité

Service municipal d’archéologie

cour d’honneur du château 76260 Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie

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