Informations pratiques

Machecoul-Saint-Même

JEUX DE LIRE

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-10 15:00:00

fin : 2027-02-10 17:00:00

Date(s) :

2027-02-10 2027-06-30

JEUX DE LIRE

Présentation de jeux de société par les ados du Teen Club.

Tout public. .

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61 bibliotheque@machecoul.fr

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English :

READING GAMES

L’événement JEUX DE LIRE Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Sud Retz Atlantique