AGENDA · Machecoul-Saint-Même
JEUX DE LIRE Machecoul-Saint-Même
mercredi 10 février 2027 · Machecoul-Saint-Même
Informations pratiques
Machecoul-Saint-Même
JEUX DE LIRE
7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-10 15:00:00
fin : 2027-02-10 17:00:00
Date(s) :
2027-02-10 2027-06-30
JEUX DE LIRE
Présentation de jeux de société par les ados du Teen Club.
Tout public. .
7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61 bibliotheque@machecoul.fr
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English :
READING GAMES
L’événement JEUX DE LIRE Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Sud Retz Atlantique
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