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AGENDA · Machecoul-Saint-Même

JEUX DE LIRE Machecoul-Saint-Même

mercredi 10 février 2027 · Machecoul-Saint-Même

Informations pratiques

Début
mercredi 10 février 2027
Fin
mercredi 10 février 2027
Heure de début
15:00:00
Adresse
7 Rue des Bouchers
Ville
44270 Machecoul-Saint-Même
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Machecoul-Saint-Même

JEUX DE LIRE

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-10 15:00:00
fin : 2027-02-10 17:00:00

Date(s) :
2027-02-10 2027-06-30

JEUX DE LIRE
Présentation de jeux de société par les ados du Teen Club.

Tout public.   .

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61  bibliotheque@machecoul.fr

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English :

READING GAMES

L’événement JEUX DE LIRE Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Sud Retz Atlantique

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