Jeux de pistes dans Saint-Sulpice-sur-Lèze, Église de Saint-Sulpice-sur-Lèze, Saint-Sulpice-sur-Lèze

Informations pratiques

Jeux de pistes dans Saint-Sulpice-sur-Lèze 19 et 20 septembre Église de Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de la bastide de Saint-Sulpice-sur-Lèze à travers un jeu de piste accessible à tous. Une manière ludique d’explorer le patrimoine de la commune à votre rythme, en famille ou entre amis.

Les documents de jeu sont à retirer à l’église. Remise des récompenses le dimanche à 17h.

Église de Saint-Sulpice-sur-Lèze Esplanade André Maurette, 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze, France Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie 06 20 44 09 59 https://www.stsulpicesurleze.fr/association/association-culture-environnement-patrimoine/ Les terres appartenaient à l’abbaye de Lezat et furent données à l’ordre de l’Hôpital entre 1120 et 1214. Une bastide y fut créée en 1257 par Alphonse de Poitiers auquel les Hospitaliers cédèrent la haute juridiction sur ce territoire. Édifice du XVe siècle, restauré au XIXe, dans lequel ont été retrouvées des peintures murales du 16e. Construit en briques, il est bâti sur le plan languedocien : nef unique flanquée de six chapelles. Abside à cinq pans. Clocher-porche flanqué de la chapelle des fonds baptismaux. Sur une base carrée, il s’élève sur trois étages polygonaux dont les deux derniers sont pourvus chacun de seize baies en tiers-points à remplage, encadrées de colonnettes. Trente-deux têtes d’hommes et d’animaux séparent les étages. La partie supérieure se termine par une flèche pyramidale. A la base de cette flèche, une circulation fait le tour du clocher.

Partez à la découverte de la bastide de Saint-Sulpice-sur-Lèze à travers un jeu de piste.

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