Visite de l’église, Église de Saint-Sulpice-sur-Lèze, Saint-Sulpice-sur-Lèze

Informations pratiques

Visite de l’église 19 et 20 septembre Église de Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Venez découvrir l’église de Saint-Sulpice-sur-Lèze à l’occasion de visites commentées.

Des passionnés vous feront découvrir l’histoire de cet édifice ainsi qu’une collection d’objets anciens du quotidien, témoins de la vie d’autrefois.

Renseignements :

Association Patrimoine Saint-Sulpice-sur-Leze

06 20 44 09 59

assocep07@gmail.com

Église de Saint-Sulpice-sur-Lèze Esplanade André Maurette, 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze, France Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie 06 20 44 09 59 https://www.stsulpicesurleze.fr/association/association-culture-environnement-patrimoine/ [{« link »: « mailto:assocep07@gmail.com »}] Les terres appartenaient à l’abbaye de Lezat et furent données à l’ordre de l’Hôpital entre 1120 et 1214. Une bastide y fut créée en 1257 par Alphonse de Poitiers auquel les Hospitaliers cédèrent la haute juridiction sur ce territoire. Édifice du XVe siècle, restauré au XIXe, dans lequel ont été retrouvées des peintures murales du 16e. Construit en briques, il est bâti sur le plan languedocien : nef unique flanquée de six chapelles. Abside à cinq pans. Clocher-porche flanqué de la chapelle des fonds baptismaux. Sur une base carrée, il s’élève sur trois étages polygonaux dont les deux derniers sont pourvus chacun de seize baies en tiers-points à remplage, encadrées de colonnettes. Trente-deux têtes d’hommes et d’animaux séparent les étages. La partie supérieure se termine par une flèche pyramidale. A la base de cette flèche, une circulation fait le tour du clocher.

Venez découvrir l’église de Saint-Sulpice-sur-Lèze à travers des visites commentées.

©OTIVolvestre